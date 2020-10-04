曾淵滄專欄｜特朗普黑天鵝（曾淵滄）

不久前，我指出美國大選前，必有黑天鵝、灰犀牛，現在，第一隻黑天鵝出現了，那就是特朗普確診新冠肺炎。

消息公佈後，道指期貨一度下跌500點，到美股正式開市，市況反覆，最低點27,383，比上一日收市低434點，最高點27,861，比上一日收市高45點，收市跌134點，不算嚴重。納指跌幅較大，那也許也是因為之前數天反彈幅度較大所致。

現在，不明朗的因素的確很多，第一種情況是特朗普病情不重，一兩個星期內康復，這種特朗普而言，有利於選情。數個月前，英國首相約翰遜也曾經確診，之後康復，康復後民意支持度大幅上升，並維持這個高支持度約一個月。此外，目前特朗普被對手拜登攻擊為抗疫失敗，如果他迅速康復，大可以理直氣壯的說所謂新冠肺炎不過是較嚴重的流行感冒罷了。過去，美國每年也有好幾萬人死於流行感冒。是的，疫情初期，特朗普的確曾經如此說過。

第二種情況是特朗普病情嚴重，但是大選一切照常，如期舉行，這也該對特朗普有利，可以爭取到同情票，對股市而言，少不明朗因素，是好事。

第三種情況是特朗普團隊要求選舉延期、民主黨反對，結果鬧上法院，直上最高法院。現在，最高法院的大法官親共和黨者佔多數，如果搞到上法院，對股市最不利，因為不明朗因素增加了。

第四種情況是選舉的確延期，這也將帶來許多新的不明朗因素，不過，延期期間，特朗普或將減少簽署總統行政命令，少了封殺令，對股市來說，該是好事。

第五種情況是特朗普不幸在選舉期間死了，副總統彭斯馬上當上總統，同時也擔任共和黨的總統候選人。在美國，副總統的曝光率不高，少做少錯，如果美國出現彭斯對壘拜登，兩位曾經當過副總統的人，彭斯年紀較輕，比較有利。

曾淵滄

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