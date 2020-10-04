港股前瞻｜ 特朗普確診港股黑期倒升 恒指於23,000點見支持

美國總統特朗普確診武漢肺炎，一度令環球股市急瀉，但消息於長假期消化，在新加坡交易的恒指「黑期」見倒升，分析料消息對港股明日復市的影響有限。

特朗普確診拖累美股三大指數上周五開市即下挫，其後白宮表示特朗普可在醫院正常辦公，美股跌幅收窄。恒指黑期至昨天凌晨收報23,725點，升101點，比恒指上周三收市高水265點。光大新鴻基財富管理策略師溫傑指，特朗普確診消息於長假期消化，而恒指周三高位曾見23,780點，大市氣氛不俗，明日或有機會高開。

不過，「白宮群組」會否持續擴大仍是未知之數，加上A股要到本周五才復市，欠缺A股方向及北水的支持下，大市升幅亦有限，料於24,000水平見阻力，但於23,000點有大支持，科技及中資內需板塊料溫和向好。

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