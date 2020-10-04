新iBond｜最低保證回報提高至兩厘 陳茂波：快將公布發行詳情

政府年初於財政預算案宣布重推通脹掛鈎債券（iBond），有別於過往iBond只有1厘固定息率包底，財政司司長陳茂波最新於網誌預告，考慮到目前環境，這次重啟發行iBond優化部份條款，包括最低息率保証，而新iBond的最低息率保證將提高到兩厘。相關的籌備工作已準備就緒，並快將公布發行詳情。

他指，環球低息環境很大機會將持續一段較長時間，而海外主要市場相繼大規模地推行的貨幣寬鬆政策在中長期而言所帶來的通脹風險亦不可忽視。在這背景下，iBond的設計剛好發揮了「兩頭兼顧」的優勢。假若綜合消費物價指數呈負數，iBond所設有的最低回報保證，可確保投資不會因通縮而陷入零回報。

iBond每半年派息一次，息率與本港綜合消費物價指數的平均按年通脹率掛鈎，債券到期日會全數付清本金予投資者。在即將發行的這批iBond之後，緊接的將會是以65歲或以上長者為對象的銀色債券，兩批債券的發行總額合共最多為130億元，如果認購反應理想，政府會考慮加碼發行。

本港連續兩月陷通縮

事實上，受第三波新冠肺炎疫情影響，本港連續兩個月出現通縮。7月綜合消費物價指數（CPI）按年下跌2.3%，為3年半以來首現通縮，而最新8月份通縮收窄至0.4%。不過，即使往後通縮持續，新iBond仍會以最低2厘派息。

回顧往績，政府於2011年開始發售iBond，每批發行額為100億元，自2017年起暫停發行。iBond首次派息的浮息年率曾高達6.08厘，期後隨通脹率回落而下降，於2016年發售的一批債券，第2次派息率低見1.02厘，但仍高於固定保證息率1厘水平，故後者一直只作包底參考，從未實際用作派息率計算。

美國克林信大學經濟系副教授徐家健指，疫情下經濟受壓，本港基本上無通脹壓力，而iBond可在無風險下賺2厘息，相信會受市場歡迎，值得參與。

今批iBond提高最低保證回報，他認為對政府而言成本不算高，「每次防疫基金都去咗幾百億」，但相比之下所有市民都可參與，能夠帶動氣氛。反之，在通縮環境下若不提高回報，「反而容易俾人鬧，唔知做嚟做咩」。

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