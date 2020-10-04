笑到最後｜派錢係惟一議題（高明）

專家指，疫情第四波可能喺月中爆發，而目測9月初餐廳放寬至4人一枱後，食客明顯身心大解放。英國疫情再爆發，美國出現「白宮群組」，香港再爆發多次並唔出奇。本來頭等大事立法會選舉都被取消，證明疫情真係好嚴重，政府喺未來一年，應該放低所有其他擾民嘅立法，與民休息，具體做法就係全力派錢。

政府派完頭兩輪抗疫基金之後，開始放風話庫房冇錢，之後規模立即縮細，高層話審慎理財言論似是而非。太平盛世審慎理財就係為應急，好嘞，今年疫情，終於比過去任何一次經濟危機嚴重，以往都係金融出現問題，今次直頭冇得開舖、冇得飛，影響亦比起沙士更加嚴重，因為拖得更長，所以講到應急，有咩急得過而家呢？既然香港政府比全球各國嘅儲備都深厚，到需要用嘅時候仲儲嚟做乜呢？

香港過去20年，政府不斷儲備再儲備，每年要使錢時，總會話啲錢留嚟「環球經濟危機」或者應急時用，於是高峰時期儲超過20幾個月財政儲備。派錢後回落到16個月，其實只係個保守數字，每日股市、各項政府服務、抄牌等都有收入，政府根本冇可能全無收入之下使晒儲備，即使用盡亦可賣資產同發債，大把方法。

更加重要嘅係，財政司司長陳茂波已經預言，疫情之後經濟強勁反彈，即係過咗疫情之後，經濟向好，庫房自然會有稅收，咁點解仲要擔心而家使晒啲錢呢？

不斷派錢嘅好處，係製造財富效應，美股之低位反彈，其中一個原因，係美國刺激經濟措施人人派錢，啲人失業之後收到救濟金，經羅賓漢之類券商拎咗去買美股，推高美股估值，創造財富效應，繼而出現亞馬遜聘請超過10萬人嘅逆市擴張，反過來支持本土就業。美國新一輪刺激經濟政策亦都係影響美股走勢啲主因之一。點解美國得、香港唔得？因為香港派得唔夠狠！

上屆立法會經歷拉布，13議案未完成，有拉布，即係有爭議。尤其是已壽終正寢個4條，無論係空置稅、禁電子煙、專營的士定係垃圾徵費，草案本身就爭議極大。「臨時立法會」開會在即，一年任期好快完，不如只處理冇爭議項目，就係派錢，呢個亦係今屆政府惟一應該做嘅事。

高明

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