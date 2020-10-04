機師空姐大減　昇薈租平16%

【本報訊】疫情重擊航空業，造成漣漪效應，以往深受飛機師及空姐空少喜愛的東涌區，由於欠缺該類客源而租金大跌，吸引外區客趁低價租住；其中區內熱門屋苑昇薈，一幢洋房曾在兩年前以8萬元租出，最新減至6.7萬元由外區客租住，租金兩年平16%。

旺角Skypark呎租42.1元

利嘉閣地產劉景駿表示，東涌昇薈雙號洋房，實用面積2,507方呎，四房雙套間隔，附設花園；物業早於3月份以10萬元放租，直至近日以6.7萬元獲外區租客租住，減幅3.3萬元或約33%，呎租約26.7元。

劉景駿補充，大宅2018年以月租8萬元租出，是次以6.7萬元租出，即兩年平約16%；他指近年東涌已甚少機師或空姐客租住，主要租客變成IT專才或銀行業務客，部份由外區遷入。單位業主2016年10月以3,655.9萬元購入，現可享租金回報率逾2厘。

劉補充，昇薈上月錄10宗租賃，平均呎租24.5元；屋苑現有約30個單位放租，但由於上述同類型洋房僅有六間，故未有洋房租盤提供。

港置梁德權表示，旺角Skypark低層C6室，開放式間隔，實用面積309方呎，以1.45萬元放盤兩星期後獲外區客接洽，議價後減價1,500元，以1.3萬元租出，呎租42.1元，低市價10%。資料顯示，業主於2018年12月以575萬元購入上述單位，現收租回報率2.7厘。