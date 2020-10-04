今期樓行｜「新加坡翠華」亞坤 「過江」六年全面撤離香港

香港作為全球國際大都會之一，在金融、貿易、旅遊等不同領域均享負盛名，不少「過江龍」飲食品牌亦紛紛進港開店望「分一杯羹」，部份更雄心壯志，誓要撼贏「本地薑」。不過時移世易，肺炎疫情席捲全球，旅客人數、本地消費大減下，零售、飲食等行業百上加斤，許多國際品牌不敵市道寒冬，相繼關閉分店，更有品牌撤出本港市場，其中有「新加坡翠華」之稱的亞坤（Ya Kun Coffee & Toast）進港近6年，曾先後開設5間分店，惟其中3間店舖相繼結業，而尚餘兩間位於旺角T.O.P，以及金鐘遠東金融中心的分店最近已暫停營業，相關業主亦已將舖位重新招租，料亞坤正式敗退本港市場。

來自新加坡的亞坤擁有近76年歷史，以咖央多士、奶茶等食物聞名，更獲譽為新加坡文化標誌。品牌於當地經營得有聲有色，乘勢在中國、日本、泰國等多個亞洲地區開設分店，其中早於2014年正式進軍香港，並在尖東「插旗」，作品牌在港首間旗艦店。當時品牌香港負責人曾豪言要在五年內開設50間分店，短短半年內連開銅鑼灣、沙田兩店，聲勢浩大。

可惜好景不常，加上行內競爭激烈，亞坤短短6年間不斷「大舖搬細舖」硬撐，可謂節節敗退。其中於2018年則結束尖東旗艦店，當時有新加坡傳媒引述品牌CFO黃志明指，尖東分店租金貴，加上租約期滿，故品牌轉租領展（823）旗下新商場旺角T.O.P舖位。不過，代理消息指，上述T.O.P地下G11號舖，業主最新以5.8萬元招租，意味亞坤已撤租相關舖位，而最新租金較對上亞坤月租約17.2萬元，大減66%。

翻查資料，亞坤於尖東旗艦店，位處漆咸道南45至51號其士大廈地下C及D舖，面積約3,873方呎，當時品牌每月斥近28.6萬元承租，賬面計，旺角分店每月租金支出已節省約11.3萬元，惟其在港業務仍無力反彈。

至於亞坤尚餘另一分店，位於金鐘遠東金融中心UG樓UG D2號舖，品牌去年以每月6.2萬元租用，其後於今年4月底租約期滿後未有續租，代理指，業主最新以6.79萬元於市場招租，較亞坤舊租金輕微上調約9.5%。據品牌官網資料顯示，上述旺角T.O.P及金鐘店仍然在香港分店頁面上列出，其中旺角分店營業時間已改為「Temporarily Closed」（暫停營業）。

本報記者早前到訪上述兩間分店，發現均未有營業，而店內餐桌、餐椅等家具仍未清空交吉，料品牌最近才決定棄租相關舖位，同時意味品牌撤出本港市場。記者曾就品牌撤租旺角T.O.P舖位向領展查詢，集團回覆指，由於疫情影響，亞坤自今年4月起停止營運，並於近月決定本月中租約期滿後不再續租；另記者亦曾以電郵，向品牌查詢有關在港業務經營等問題，惟截稿前仍未獲回覆。

事實上，「同鄉」土司工坊早於2008年已進攻本港，「飲頭啖湯」、搶盡市場佔有率。反觀亞坤於2014年，即相隔8年才進駐香港，當時正值自由行熱潮見頂，零售數字每況愈下，該品牌只能享受「尾水」，知名度亦明顯未及同業。不少市民均表示未曾聽聞品牌已進駐香港，其中黃先生指：「有聽過，喺新加坡有食過，但唔知香港有分店。」至於市民陳小姐則表示曾光顧香港分店：「覺得同新加坡（食物質素）差唔多，但無咩特別，試一次就算。」

本港連番受社會運動及疫情影響，重挫經濟，零售、餐飲行業更雪上加霜，就連「本地薑」翠華近一年已先後縮減約12間分店。儘管亞坤當初「猛龍過江」、雄心壯志，誓要在港闖出名堂，無奈亦難在疫市下翻身，品牌亦只好「壯士斷臂」，撤出香港市場。

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