長假樓旺｜十大屋苑4天36宗成交 中原：港人無法外遊帶旺樓市

中原地產十大屋苑本周末錄得15宗成交，較上周末減少1宗，表現大致與上周相若，並連續9周企穩雙位數，成交面亦平均，4日長假合共錄得36宗成交。

天水圍嘉湖山莊於長假期錄得7宗成交，是交投最旺屋苑﹔其次是鰂魚涌太古城、觀塘麗港城及沙田第一城，各錄得6宗成交。荔枝角美孚新邨則是長假期唯一「吞蛋」屋苑。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，踏入10月，樓市繼續穩步向好，二手交投暢旺，新盤市場熾熱，包括大圍站大型新盤開售如箭在弦，激發積累的購買力加快釋放。疫情下港人無法外遊，帶旺今年中秋長假期睇樓及成交氣氛。之前第二波疫情完結，樓市急速反彈，佛誕及五一長假十大屋苑錄得75宗成交。近期第三波疫情一直回落，刺激一二手市況向上，預計10月樓市將非常暢旺。

美聯物業統計的十大屋苑，於4天長假期亦錄得37宗成交，若按週六及日計則錄得約18宗，較對上一個周末約17宗微升約5.9%，連續九個週末錄雙位數水平。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，樓市氣氛好轉，10月份多個新盤部署登場，加上疫情持續「受控」，過去積壓多時之購買力湧現，大量市民4日長假「全城留港」，並趁機於二手市場入市，10大二手屋苑交投承接表現不俗。他預期，第4季發展商將會「報復式」推盤，當中本月份大圍站焦點大型新盤勢登場，料刺激物業市場成交量反彈，一手帶動二手下，相信本月一、二手承接表現雙雙回彈。

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，過去周末日未有大型一手新盤焦點，導致市場上不少一手購買力回流二手市場，預期隨着疫情放緩，二手市況交投再次活躍，在盤源減少下，相信可以刺激二手樓價上升。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末日，十大指標屋苑錄得14宗二手買賣個案，較上周末的9宗，按周上升5宗或約56%。而國慶及中秋節四天假期，十大屋苑則錄得31宗二手買賣。

廖偉強指出，過去四日假期市場上未有大型一手新盤推售，市場缺乏焦點，令不少一手買家轉至二手市場。加上，現時疫情回穩，未有惡化跡象，不少市民趁着長假期外出消費，亦有部份市民在假期期間外出睇樓，刺激二手市場成交量加快，承接力回升。而且在這段時間，仍然有業主在還價之中願意減價，令買家加快成交步伐，促使市場承接力流向二手市場。廖氏續指，隨着市場交投轉趨活躍，加上疫情如果能夠持續減退，二手市場價格有望上升，屆時盤源和業主的議價空間相對收窄，或者會出現拉鋸的情況。

黃埔花園三房大劈220萬沽

二手交投旺的其中一個原因，就是部份業主肯減價吸客。中原地產周德龍表示，紅磡黃埔花園剛出現本月的第一宗成交，為9期1座高層B室，實用面積649方呎，望內園船景，業主開價1,300萬元，最終大幅減價220萬元或17%，以1,080萬元易手，呎價16,641元。單位連租約出售，現每月收租23,600元。

美聯物業翁凱傑稱，沙田第一城44座中層H室，實用面積304方呎，業主原本叫價570萬元，連減兩口價共52萬元，至518萬元獲承接，呎價17,039元。是次造價較銀行估值低4%。

中原地產伍耀祖表示，本周適逢中秋連周末長假期，嘉湖山莊成交十分暢旺，周末錄得兩宗成交，4天連假合共錄得7宗成交，當中5宗成交屬兩房，可見剛需龐大，令細單位成交有支持。同區新盤銷售屆尾聲，向隅客紛紛回流二手市場，帶動嘉湖山莊成交重見活力。現時買家入市意欲高企，相信本月交投暢旺。

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