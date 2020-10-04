Second Life｜虛銀IT系統「好虛」？（杜夫人）

過去一星期特別多虛銀新聞。先有虛銀在10月、第四季前倉卒公佈開業或試業「好消息」，再有MoxBank月結單功能出現技術問題，仲有平安壹賬通銀行eKYC故障。

先講渣打銀行和旗下Mox Bank 一周內兩次IT出現問題，前者因「技術問題」令部份開立馬會賬戶之渣打客戶誤被重複扣賬；後者向客戶發出的月結單竟有其他人的交易記錄及個人資料。

渣打和MoxBank屬兩個獨立運作的平台，但接連出現「技術問題」，叫港人對港銀體系、金融科技、網絡安全有何信心？銀行究竟有無能力保障客戶資產、個人資料？

過去一周出問題嘅仲有平安壹賬通銀行，開業首日手機APP遇分散式阻斷服務攻擊（DDos攻擊），網速減慢，用戶一度無法登入銀行，究竟係銀行伺服器出問題，抑或vendor未夠班，真係要調查過先知。

禍不單行，有讀者向杜夫人報料，話銀行連eKYC都死埋，幾位朋友試過，無論輸入乜嘢地址，系統都係出現同一個陌生的地址，又話網絡在周三晚上7點左右，又再出現異常。經慎重考慮，夫人決定暫時擱置開戶計劃。

事實上，部份銀行並非首次出事，IT系統千瘡百孔，總不能輕描淡寫道歉了事，或者上呈報告後大事化小，小事化無，而是要正視及解釋清楚，才能挽回用戶信心。

另外，進度落後的富融銀行終於試業，為股東員工率先提供服務。睇番啲舊報道，銀行獲發牌照後，該行CEO早於去年8月高調接受傳媒訪問，話要為用戶創造價值，研究「以歌代息」、「自訂定存到期日」，呢啲價值未兌現，僅推出外滙服務，可以兌換港元、美元、人民幣，夫人希望富融試業時可汲取前者教訓，系統、技術ready先開業。

最後講埋螞蟻銀行。該手機APP一度登上《Apple Store》熱搜榜第二位，相當於5、6000個下載量，正當夫人讚嘆緊2.5厘活期息的威力時，有位螞蟻員工漏口風，話開戶數目無咁多，嗯，這個落差，唯有解釋為「水份」。

杜夫人

fb.com/mrsmarydoo

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