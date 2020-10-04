中美角力｜中芯國際確認供應商受美國出口管制進一步限制

日前市場傳出美國計劃制裁中國最大芯片製造商中芯國際。中芯國際（981）今日（4日）傍晚發公告指，經過多日與供應商進行詢問和討論後，公司知悉美國商務部工業與安全局，已根據美國出口管制條例向部分供應商發出信函，對於向中芯國際出口的部分美國設備、配件及原物料，會受到美國出口管制規定的進一步限制。

中芯的供應商須事前申請出口許可證後，才能向公司繼續供貨。

公司正在評估該出口限制對公司生產經營活動的影響。基於部分自美國出口的設備、配件及原材料供貨期會延長或有不準確性，對於公司未來的生產經營可能會產生重要不利影響。針對該出口限制，公司和美國工業與安全局已經展開了初步交流，公司將繼續積極與美國相關政府部門交流溝通。

中芯又重申，公司一直堅持合規經營，遵守經營地的相關法律法規。

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