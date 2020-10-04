【林氏力牆】李小加任內　恒指僅「小加」- 林本利

現任港交所行政總裁李小加，早前表示明年10月合約期滿後將不再續任，近日又改口說提早今年底離任。《信報》創辦人林行止推薦李小加競選特首一職，取代林鄭，以消消市民怨氣。筆者不知林行止是說笑還是認真，根據資料，李小加在美國留學，長期在美國投資銀行工作，是否在港連續居住20年，沒有美國居留權，符合資格競選特首，實在存疑。即使李小加在美國大行工作期間，獲派駐香港，在港連續住滿20年；到競選特首時，又效法一眾權貴，暫時放棄外國居留權，但以他過去在金融界的表現，是否能勝任特首一職，把香港管治得好，確實令人有很大疑慮。

李小加未加入港交所工作前，主力為中資企業（特別是電訊及石油企業）在資本市場集資，但這些企業集資後的營運和股價表現都令人失望。李小加之前任職美林證券和摩根大通，同樣表現欠佳。在2008年金融海嘯中，美林證券被美國銀行收購；摩根大通則因銷售「房地產抵押貸款證券」的非法行為，被美國司法部罰款130億美元，當時是歷來單一公司最高罰款。

李小加2010年1月16日正式出任港交所行政總裁，當時恒指約為21700點；過了10年有多，恒指現時處23400點水平，只能「小加」，升幅只得8%，每年升幅不足1%，表現遠遠不及同期日股和美股的一兩倍升幅。

這10年間，在港交所主板上市的公司總市值，由2010年1月的16萬億元，增加至現時40萬億元，總市值增加1.5倍；但同期反映公司市值的恒指只能「小加」8%，完全不成比例，港股可算大而無當，這又難怪恒指公司要全面檢討恒指成份股的組成。

港交所為了自身利益，容許大量良莠不齊的企業在港上市，抽走市場巨額資金，讓上市企業的大股東和高層趁機套現離場。今年3月，廉署落案起訴港交所上市部門前主管，指其涉嫌公職人員接受利益及行為失當。李小加作為港交所行政總裁，對公司出現「爛蘋果」確實有不可推卸的責任。

林本利

經濟學家、活道教育中心創辦人