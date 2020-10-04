【投資導航】以十隻北水掃貨較多或散戶鍾情的新貴作統計，以持股比例計，北水掃得最狠是教育股天立教育（1773），不足一個月已買入1.72億股，佔發行股本達8.31%，以最新收市價計，涉資逾11億元。股價表現同樣正面，期內累升13%，跑贏恒指期內跌5.9%。值得留意是，在北水暫停的第一天（9月29日），天立股價單日瀉18%，將近月升幅全數蒸發，但正面角度睇是提供低吸機會，博北水重臨再炒；圖表上宜守住100天線約6.59元，目標博重見7.5至8元水平。

信達生物百濟神州搶眼

炒作內需概念的九毛九（9922）及農夫山泉（9633），北水亦見熱捧。九毛九最新北水持倉達7,017萬股，涉資近13億元，期間升幅約2.6%；集團主打九毛九及太二等品牌的中餐廳。事實上內地已出現報復式旅遊，勢必刺激餐飲股表現。從圖表出發，九毛九在17.5元有明顯支持，可考慮在該水平吸納；要留意是，由於坐擁黃金周概念，股價或在北水重臨前預先炒作，宜望實走勢，上望20元，跌穿15.86元止蝕。

農夫山泉透過快速機制納入港股通，但在「水中茅台」超強品牌效應下，同獲北水青睞，最新北水持倉2,594萬股；由於上市時間不多，短線支持位34元，終極支持位在上市低位31元，倘北水真空間落入這區間，不妨小注入場，博上試40元高位。

雖然醫療板塊近期有轉弱迹象，但三隻醫療港股通新貴均見好表現，其中兩隻「甩B」股份信達生物（1801）及百濟神州（6160）十分搶眼，分別升11.7%及17.4%。持倉方面，信達生物北水持股達6,745萬股；百濟神州相對內斂，持股只得167萬股。股價走勢方面，信達正考驗支持位55元，如守在早前配股價50元則看好；百濟神州形態更勁，今次升浪守穩10天線，想趁低吸納，可考慮回試20天線水平約153.8元出手。

主打腫瘤醫療服務及其他醫療服務、放射中心諮詢服務的海吉亞（6078），可謂近期新股王；6月底上市招股價18.5元，在北水加持下最高升至59.5元，累升逾2倍。最新中期業績經調整利潤增長65.4%至1.34億元人民幣，毛利率由30.1%升至34.2%，難怪北水已掃入近3%股權，支持位分別在45及42.7元。

數雷聲大雨點小的，是杯麵股日清食品（1475）及騰訊概念股移卡（9923）。兩股升呢前，市場已大鑼大鼓唱好，預計北水入場後炒到飛天。結果呢？北水最新持倉分別僅37.6萬股及6.9萬股，實在少得可憐，是故股價期內亦齊齊插逾一成，北水光環正式掉下。至於永升生活（1995）及寶龍商業（9909），雖見北水吸納，但資金開始離棄物管股，值博率偏低。