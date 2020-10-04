二手直擊｜沙田第一城罕見2房連天台戶叫價620萬 逼今年高位

樓價見底回升，市場聚焦新世界（017）及港鐵（066）合作發展的大圍站上蓋1期項目，柏傲莊I最快本周內開價，鎖著區內二手購買力。有代理指，沙田近期二手成交減少約5至10%，惟價格仍然穩企。

屬區內指標屋苑的沙田第一城，上月錄得約47宗成交，惟近期成交放緩。國慶及中秋節一連4天長假期，沙田第一城暫錄得4宗買賣，包括8座高層H室兩房戶，實用面積327方呎，成交價570萬元，呎價17,431元。美聯物業劉家銘表示，不少買家觀望大圍站項目開售，屋苑、以至沙田區近期二手成交微跌最多一成，但仍屬平穩發展；價格方面，大部份業主叫價硬淨，加上銀行估值提高，屋苑近期平均呎價約1.63萬元，按月升0.6%。

沙田第一城共有52座，每座頂層均設有連天台特色戶型，劉家銘指，屋苑一向較少此類單位放售，屬罕見放盤。本報記者直擊屋苑第40座頂層H室，實用304方呎，另備有天台；業主於8月叫價660萬元放盤，最新減40萬元，至620萬元，呎價20,394元放售。單位原則為兩房，業主改作一房設計，增加客廳空間。

事實上，毗鄰同戶型單位，於7月以626萬元，呎價20,592元成交；當時呎價創下屋苑今年新高，而成交價亦屬屋苑同類型今年新高。換言之，上述直擊單位有望逼近屋苑今年高位成交。

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