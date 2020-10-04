何車500｜中再保PB 0.29倍 人棄我取（何車）

5年前的10月，中國再保險（1508）以2.7元發售H股上市，當年每股NAV 2.01港元，PB 1.34倍。上周五收0.71元，創歷史新低，潛水76%，今年6月底每股NAV 2.38港元，PB僅0.30倍，內險股中最低。

1）中再保經營財產再保、人身再保、財產險直保、資産管理等。內資股358億股，中央滙金與財政部共佔98.5%；H股66.8億股，Great Wall 泛亞洲投資佔6.45%，黑石佔5.95%。中再保近期下跌，或與黑石減持及社保基金沽售至5%以下有關。中再保今年以來大跌，以至PB殘得交關，現時已非沽貨時候，倒不如人棄我取。

2）今年上半年，中再保營收1,021億元，按年增20%；因淨賠款、人身再保死亡給付、長期人身再保負債增加，半年純利24.67億元人幣，按年跌26%。下半年疫情好轉，預測全年賺53億元人幣，按年跌幅只12%，預測PE 僅5.1倍，較掛牌以來平均折讓五成半。外國同業，Reinsurance Group of American （美：RGA）預測PE14.6倍，Great -West Life（加：GWO）10倍。

3）今年6月底，中再保PB 0.30倍，今年年底預測降至0.29倍，較掛牌以來平均折讓六成半。美RGA為0.54倍，加GWA為1.32倍。

4）中再保2019年派 年息4.4分人幣（5.05港仙），2020年盡管盈利預測跌12%，預測股息仍將維持（派息比率仍僅36%），股息率7.1厘。

＊中再保股價今年以來幾乎腰斬，預測PB僅0.29倍，若回升至0.4倍，已值0.97元，潛在升幅38%。星展睇1.3元，中金睇1.2元。

同場加映：中石化煉化（2386）今年8月份跌17%（H指只跌6%)，今年頭三季跌39%（H指跌16%），以致股息率升至令人口水直流水平。

中煉化2020年中期息0.126元，按年上升5%，末期息預測增派幅度相同，增至0.255元，全年派0.381元。現價2.86元，高息13.3厘（往績12.7厘）。今年6月底，中煉化手上淨現金342億元人幣，折合392億港元，每股淨現金高達8.85港元，相等於股價的3.1倍，若然要派更高股息，亦大有能力。央企國企，私有化一隻又一隻，中煉化手上淨現金高，伴以低PE與低PB，具私有化誘因。

中煉化預測高息13.3厘，較H指4.3厘高出209%。由13.3厘跌至9厘，代表股價值4.23元，股價要升48%。中信證券睇5.2元，大摩睇4.6元

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