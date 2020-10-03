【魑魅魍魎】邱騰華昏懶庸貪襟撈 - 十一少

邱騰華早前被澳紐踢爆搞「旅遊氣泡」乃講大話，之後又整頓港台及記者；我國要認真審視此人品格，看清楚與邱騰華相關利益關係網，再思考他為官之道屬利民，抑或利黨，還是利己。習近平去年告誡幹部，別做昏官、懶官、庸官、貪官，但邱騰華似瓣瓣中。

香港爆發疫症之初，邱騰華被派去搞口罩，可惜他迂腐無能，令港人陷惶恐之中；他與商界商討口罩不足對策，惟官僚思維作祟，把連鎖店巨頭提議一一否決。市民乞求口罩，邱局長無動於衷，不同意某巨頭建議用體育館集中處理，也不同意另一巨頭建議用身份證登記，以免炒家囤貨。業界出橋，政府ban橋，說穿了是無心做實事，搞假諮詢，庸官也。

把邱騰華描繪得最精彩文章，必數《壹週刊》6月〈【野心邱騰華打壓港台】累積上位籌碼 揭餅印細佬 成紅色資本代理人〉，不但指他打壓港台，更整理其胞弟邱騰達與政策時機巧合的投資歷史，暗喻他為紅色資本服務。

文章提到邱騰達收舊樓、為紅色資本穿針引線、被質疑得哥哥通水獲利等，一兩次是巧合，接連發生就說明有問題了。邱騰達資金來源不透明，卻有足夠資本食大茶飯，離奇地與兄長2007年同時彈起；邱騰華官拜環境局長，邱騰達旗下帝邦投資一年內就用10億元狂掃舊樓。2012年政府討論買家印花稅前一周，以「御冠有限公司」名義斥3.8億元買入盧吉道27號大屋，被踢爆背後股東是「東亞紡織」陳天生，更在持有六年後以7.1億元售予海航。

政圈盛傳邱騰華有望做政務司長，形容他在反送中事件白熱化之際，近乎成真；巧合地在該敏感時期，與他存競爭關係的聶德權爆出「家人偷步買樓」，張建宗也爆出「隱瞞病情每日秘密去瑪麗腫瘤科做電療 」及「大狀女婿代表警員佐級會入稟禁查選民名冊」。邱騰華是搞政治材料，既懂在政府「謀生」，政治任務戰狼上身，處理疫情卻保留官僚迂腐之歹毒；家人與內地商界關係千絲萬縷，但中共治下要升官發財有這麼簡單嗎？

十一少

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