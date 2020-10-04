一名經人｜ 市場趨波動 縱跌亦反覆（羅家聰）

特朗普終「領嘢」，但市場反應尚算克制。查其與拜登在賠率所引伸的相對勝算，其實上周一起已由47:57擘闊至週四的66:39。由於他中招的消息於美國東岸周五1am才披露，故可推斷，上周初辯論前市場已開始賭特朗普輸，只是辯後遂確認其劣勢而已。正因如此，有指特朗普會否刻意藉此作政治賭博以挽回民望，如當年陳水扁中槍般。

雖然陰謀論永遠耐人尋味動聽有市場，但以特朗普的年紀和身形，他應深明白到，中的死亡率高，未必博得過的。會否假中招呢？那就是串通造假，但他敵人多過朋友，好易穿煲。無論如何，既然他本來的民調支持度和賠率勝算均跑輸拜登，即使他駕崩，亦只順着民望和賠率方向發展，不應對市場有大衝擊。明乎此，周五尾市已轉冷靜。

美滙、長債息等變動不大，VIX稍抽但卻是陰燭，與VVIX一樣，兩者浪低一浪，俱一頂低於一頂，暫看不出有股災。話雖如此，波幅底部趨升，而美滙形成上升通道，說道指由9月初起已形成下行通道不奇，縱闊些少由3 月看起仍似上升轉橫行格局。道指短線似先回26,000點多於上29,000點，標指亦似先回3,200點多於上3,500點。

納指的橫行格局較出，但似造喇叭形態，下限近萬點，儘管10,500點也有支持。歐洲股市包括DAX和英國富時100等也弱勢；同樣爆疫嚴重的印度股市近日雖反彈，亦剛達阻力。至於中、港股市，跌勢更早形成。話雖幾個月來金管局頻頻接美電沽盤，恒指三個月跌三千幾點，且成交弱，可見中共雖狂搬陸股來港上市，但聰明錢不中計。君不見在美上市的陸股一路被DQ，陸客卻一路掃美股？國民都騙不到，點呃鬼佬？

金價在1,925美元的阻力甚大，大多發達國家除美國外，不是通縮就是通脹近零，金價升唯靠美元跌。不過美元現正反彈，故金價應續調整，跟股市同邊；浪低一浪下，邁向1,840元甚至1,800元邊乃遲早事。油價亦已開展跌勢，若以直的下跌通道量度，則目標33元。連銅價也由7,000元邊向6,000元進發，就知除美股外其他早已在跌。

接下來幾周雖未必有大單邊，但普遍上落幅度或會擴大。既然如此便如上周所指，買波幅或勝過買單邊跌（沽）。

羅家聰

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