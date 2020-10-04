按揭星探｜轉按套現開離岸戶口 亂世救生圈（子非魚）

香港政經環境動盪，近年越來越多香港人紛紛開設離岸戶口避險，惟入場門檻100萬元頗高。其實以轉按形式套現開戶，再經掛鈎按息的高息存款戶口（Mortgage Link）對沖，可以零成本獲得這救生圈。

現時坊間很多銀行都提供這項服務，但由於申請人太多，批核時間往往較長，也有很多申請不了了之，個別國家比如英國最近也收緊了離岸戶口申請。

申請離岸戶口前，銀行通常要求先成為理財客戶（須存放100萬元），以及查詢客人戶口用途。比如想開個馬來西亞銀行戶口，或需要提供購買當地樓的臨時買賣合約或MM2H（第二家園）的批核信，才接受申請，「準備到該處買樓」則是不可接受的理由。

須提供開戶目的 否則難開戶

如果未能提供開戶目的，可能只能申請一些冷門國家，把資金轉去這些小國沒有太大保障。故此，開設離岸戶口成功與否，是決定於你的理財客戶經理（RM）有沒有心機為你跟進，向海外分行拆解以上種種問題。

客戶經理開戶未必有佣金分，因此只是義務工作，跟進與否視乎關係。如平日沒有很多「幫襯」，能幫手跟進離岸戶口申請機會未必很高，很多時過了很多個月都「無聲氣」。

不過，近期有些銀行幫按揭客戶代辦申請離岸戶口。雖然也要事先開理財戶口，但由於前線員工已承諾跟進，申請會快很多。

如果沒有100萬元開理財戶口，又怎麼辦呢？其實可選擇轉按套現，開設理財戶口，然後再申請離岸戶口。比如樓價700萬元，按揭餘額300萬元，申請轉按6成，可套現120萬元，便足夠開設離岸戶口。

轉按套現零成本 可賺更高回贈

但如果沒有套現需要，轉按套現豈不是借多咗，要畀更多利息？有些銀行提供高息戶口（Mortgage Link），客戶可把套現出的現金存進此戶口，存款利率和供樓利息相同，每月利息支出被100%對沖。即使沒有Mortgage Link戶口，或實在有感「欠錢唔安落」，在罰息期後，套現資金可用「部份還款」方式歸還給銀行，便一了百了。

轉按套現也可以獲得更高現金回贈，現時最高達1.2%。按上述例子，如果轉按300萬元按揭餘額，回贈額約3.6萬元。但如果套現多120萬元，現金回贈便多1.44萬元，合共5.04萬元。

子非魚

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