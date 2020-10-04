【二手樓市】太古城長假錄6宗買賣 3房減價85萬沽

樓市氣氣回暖，帶動各指標屋苑成交上升。

中原地產趙鴻運表示，鰂魚涌太古城交投暢旺，一連4天中秋長假暫錄得6宗成交，平均呎價19,153元，總成交金額6,807萬元。最新成交為海天閣低層G室，實用面積717方呎，三房一套間隔，向北望街景，以1,355萬元賣出，呎價18,898元。業主於4月以1,440萬元放售，7月份減至1,400萬元，最後願以1,355萬把單位沽出，累積減價85萬元。單位於2007年9月以 511萬元買入，一直作自住用途，現沽出單位賬面獲利844萬元。

另一個指標屋苑天水圍嘉湖山莊於4天長假亦錄得6宗買賣，呎價最高為景湖居3座高層F室，實用面積442方呎，兩房間隔，以537萬元沽出，呎價12,149元。祥益地產黃肇雯稱，樂湖居3座低層H室三房戶，實用面積552方呎，業主原本叫價600萬元，連減六口價共55萬元後，獲買家以545萬元承接，呎價9,873元。

中原地產歐陽振邦表示，中秋及國慶4日長假期，西九四小龍市況造好，共錄得4宗成交。中原新近促成昇悅居8座中層A室成交，實用面積511方呎，兩房間隔，9月初叫價920萬元，昨日降價至900萬元，立即獲買家以一口價承接，呎價17,613元。原業主於2006年2月以260萬元入市，現沽貨賬面獲利640萬元，單位14年間升值2.5倍。

港灣豪庭放盤兩日即沽

美聯物業黃永財表示，樓市向好，用家入市步伐加快，該行近日促成獨家盤大角嘴港灣豪庭2房單位買賣個案，單位放盤兩日即獲承接，成交價718萬元。單位為2期7座高層D室，實用面積372方呎，屬2房間隔，景觀開揚，客廳望東南維港煙花景，另外兩間房望西南海景，吸引用家承接，成交價718萬元，呎價19,301元。上述單位原業主於2008年10月以215萬元購得，是次轉手賬面大幅獲利503萬元，升值逾2.3倍。

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