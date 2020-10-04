異動空間｜侵侵中招後市拆局（魏力）

十月驚奇第一擊──特朗普確診，為11月大選及環球股市增添更多不明朗因素。觀乎上周五美股反應尚算溫和，標普500指數跌幅不足1%；科技股挫2.2%，但日線亦不過收「十字星」，成交亦較早兩日升市為少，未見特別恐慌，納指10天及20天線目前滙聚於10973及10990點，料形成較大支持。

特朗普中招，對選情及市況有何影響？首場辯論後，民調目前幾乎一面倒預期拜登將於大選獲勝，民主黨甚至可以橫掃參眾兩院，如因侵侵養病而押後大選， 之後再以康復者姿態亮相，民望隨時有所回升。月前確診兼「走過鬼門關」的英國首相約翰遜，治療武肺期間的個人支持度由54%急升至60%，因此亦有陰謀論指，今次特朗普確診可能是一場自編自導自演的「陳兩槍」翻版。萬一有何「冬瓜豆腐」，由副總統彭斯頂上出選，對共和黨或許亦非壞事。

市況方面，特朗普確診主要有三個影響：

一、對美國實體經濟屬負面消息。連總統都中招，短期內大幅放鬆防疫措施的機會大減，許多生活方式（如網購、吃外賣、視像會議等）將變成習慣，整體較利好科技股表現。

二、短期通過財政刺激方案的機會大增，加上最新非農數據遜預期，兩黨為爭選票或較易達成共識，對消費零售股有刺激作用。

三、對中國態度更趨強硬，意味更多制裁、封殺措施，不利中資科技股；相對而言，美國科技霸權或成大戶換馬避險的首選。

魏力

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