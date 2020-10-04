樓市蝕讓｜御金．國峯平台戶900萬易手 8年前買輸72萬

肺炎疫情雖然緩和，但近年高價開售的住宅項目，業主不蝕讓也難賣。

一直挾高鐵概念作賣點的油麻地御金．國峯，二手蝕走情況持續，上月錄得4宗買賣，包括一宗特色戶蝕讓。消息指，6座一伙最低層連平台一房單位，實用面積469方呎，剛以900萬元售出，呎價19,190元。原業主2012年初以928萬元買入單位，持貨8年賬面貶值3%，連使費料蝕約72萬元。

中原地產伍國俊表示，入市氣氛持續回升，何文田ONE HOMANTIN於長假期內錄得7座低層D室成交，實用面積561方呎，兩房連儲物房間隔，開價1,250萬元，累減125萬元或10%，以1,125萬元成交，呎價20,053元。

伍國俊表示，原業主於2017年1月1,118.1萬元一手買入單位，持貨3年多易手，賬面微賺6.9萬元離場，單位期內升值約0.6%。若扣除其他使費，包括釐印費及地產代理佣金，相信業主實際損手逾47萬元。

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