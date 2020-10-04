疫情商廈｜50大指標甲廈上月錄8宗成交 近4個月新高

本港疫情緩和，加上各項工商物業價格逐漸「見底」，帶動相關交投回升。美聯數據指，上月50大指標甲廈錄約8宗成交，按月大增六成，並屬近4個月以來新高。

自本港爆發第三波疫情，工商物業成交持續受壓。近日疫情漸趨回穩，美聯工商舖最新數據顯示，上月指標甲廈錄得8宗成交，較8月的5宗，增加3宗或六成。其中成交集中於九龍區，佔約5宗買賣，按月升25%。不過，總計今年首三季，指標甲廈共錄52宗成交，較去年同期跌約54%。

美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥指，個別業主擴大議價空間，刺激投資者入市，相關成交略為增加，但仍屬低水平。翁續指，相信稍後恢復局部通關，外地資金重投市場，屆時交投將有望反彈，預料第四季甲廈租售價或將「見底」並保持平穩。

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