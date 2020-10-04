智取大市｜阿里短線勝長線（晉佳）

之前提及美團（3690）會係ATMX之中最好嗰隻，至於阿里（9988）又點？系內推埋螞蟻集團上市，動作多多似乎股價唔會差得去邊。

中國零售業本來早已踏入成熟嘅行業周期，惟淘寶天貓靠AI令服務同效率不斷提升，依舊搶佔舊經濟市佔率，令其收入保持跑贏國內零售數據，業績顯示疫情之下網購表現保持理想，但換句話說亦更快推進天貓、淘寶業務至飽和階段，未來要靠菜鳥、阿里雲同餓了麼去提供增長動力。

阿里近日預計菜鳥同阿里雲2021年轉盈，市場自然對阿里嘅增長持續性更為放心，成為股價近日跑贏嘅原因。雲業務方面，騰訊暫時已經輸咗一條街，華為受美國制裁亦難有能力喺未來同阿里鬥，中國人信任國產貨之下，喺中國市場面對AWS同Azure斷估唔會太輸蝕。

若然相信阿里執行能力，就唔使太擔心網購方面嘅收入下滑得太快，多項業務協同效應可以畀到網購保持穩定盈利增長，估計預測全年度PE略高於30倍，確實唔算貴。長線股價風險主要係政治因素，包括中國推進民企重組以及美國可能嘅制裁，尤以前者風險最大，要留意嘅係，螞蟻嚟緊招股，長線知乜事。就咁睇嚟，阿里似乎短優於長，至少有望強勢護送螞蟻上市，而螞蟻上市後亦有機會出現游資押注阿里追落後，短線形勢不俗。

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