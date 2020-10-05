疫情舖市｜盛滙斥3,100萬購旺角花園街舖

本港近日疫情有所緩和，惟市況仍需時復蘇，商舖價格未見回升，市場續錄劈價成交，有投資者相繼出動「撈底」。盛滙商舖基金最新則以3,100萬元購入旺角花園街地舖，成交價較原業主叫價大減近四成。

上述旺角花園街108號地舖連入則閣樓，面積合共1,800方呎，原業主最初叫價5,000萬元放盤，新近劈價1,900萬元或約38%，至3,100萬元成交，呎價約1.72萬元，新買家為盛滙商舖基金。據悉，舖位目前由銀津點心餐廳，以月租7.1萬元承租，租金回報約2.8厘。原業主於1985年7月以127萬買入上址，持貨35年，賬面獲利2,973萬元或23.4倍。

盛滙商舖基金創辦人李根興指，上述舖位成交價屬低位，料高峯期時市值可達6,000萬元，加上看好未來該地段發展，故選擇入市。李續指，其商舖基金本年迄今已成功購入7間街舖， 涉資約1.5億，料年底前將再斥近1億元購入5至6間舖位。

此外，李根興預料，舖市直至明年初仍然持續低迷，或在明年第二季後觸底回升， 故相信目前為入市好時機。

珠江船務佐敦上海街舖呎租劈近五成半招租

珠江船務（560）旗下佐敦上海街地舖呎租最新較市價劈約五成半招客。中原工商舖鮑昌華指，佐敦上海街1至7號地下2至4號舖，面積約2,600方呎，新近以月租23.8萬元招租，呎租約91.5元。事實上，上述同地段1A號舖，面積約800方呎，於去年底以16萬元獲續租，呎租約200元，即上述招租舖位呎租較市價大減約54.5%。

資料顯示，上述物業由珠江船務於1986年購入並自用至今，最近因應業務整頓而遷出，並推出市場放租。

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