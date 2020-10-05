特朗普確診｜同情牌失效！特朗普民調受挫 大行：倘拜登上場有利中資科技股

美國總統特朗普及第一夫人梅拉妮婭證實感染武漢肺炎，對其競逐下一任總統的民望似乎不利，路透/益普索周日公布的一項調查顯示，在特朗普武肺檢測呈陽性後，民主黨總統候選人拜登較特朗普的支持率領先優勢擴大至1個月來最大，65%的受訪美國人認為如果特朗普更認真對待疫情，他原本可以不被感染的。

10月2-3日進行的全國民調顯示，除了特朗普的核心追隨者之外，他的支持率幾乎沒有上升的迹象。調查顯示，預計將在11月3日的大選中投票的成年人中，51%的人支持拜登，41%的人說他們將投票給特朗普。

港股今早大幅高開580點，一度重上24,000點關口，惟升幅最新收窄至345點，報23,804點。特朗普確診武肺後對選情似乎不利，外界一直認為拜登上場後，對華政策不如特朗普般強硬，美國近期連環追擊中國科企的舉動或可能收歛。大行高盛上月發表中國市場策略報告，料拜登當選利好中資科網及科技股，當中6隻港股可跑贏，分別為阿里健康（241）、平安好醫生（1833）、中生製藥（1177）、藥明生物（2269）、華虹半導體（1347）及騰訊（700），因它們遭打壓機會減少。以上6隻股份今早並非全線上揚，其中阿里健康升3%較強，騰訊及藥明均升逾2%，惟中生製藥逆市跌0.7%，華虹半導體更因同業中芯收到美國出口管制通知，跟隨下跌6%。

相反，特朗普勝算較高時，高盛認為可跑贏的港股僅3隻，即招行（3968）、中信股份（998）及海螺創業（586），因美國對華制裁或持續，需靠內需谷經濟。

瑞銀早前亦指出，倘若有利亞洲IT行業，5G企業及電動車技術供應鏈。若根據瑞銀選取的板塊，除了ATMX之外，比亞迪（1211）、戇鋒鋰業（1772）此類電動車概念股亦相對有利。

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