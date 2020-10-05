劉德華父斥3,800萬購「市區桃源」 慳稅近千萬

九龍最傳統豪宅地段何文田加多利山，向來多名人聚居，包括「四大天王」之一劉德華。劉德華居住嘉道理道大宅附近的布力架街，新近錄一宗3,800萬元成交，登記買家劉禮，正好與巨星級藝人劉德華父親同名。據悉，「劉爸爸」過往都有在加多利山購置物業，多透過海外註冊公司持有，是次透過「首置」身份出手買豪宅，有指為避三成辣稅，可節省978萬元稅款。

加多利山向來供應匱乏。消息指出，區內布力架街34號低層單位，實用面積1,981方呎，新近獲買家以3,800萬元承接，實用呎價19,182元，按土地註冊處資料顯示，買家上月簽定臨時買賣合約，登記買家劉禮，與藝人劉德華父親同名，本報就劉爸爸購買豪宅事項，向劉德華助手查詢，暫未獲回覆。

劉德華位於嘉道理道35號大宅，於2009年斥約2億元購入，目前市值5至6億元。除了上述大宅，劉華一家不時會加多利山購買單位，劉爸爸劉禮過往至少持有兩個加多利山物業，其後，物業轉到一間名為Top Famous Ltd公司，該公司由Captial Time Development Ltd 持有，是一海外註冊公司。無獨有偶，劉德華太太朱麗倩，2013年斥3,388萬元購入同為布力架街34號一個低層單位，因而除相連屋地外，劉氏家族尚持有加多利山至少3個分層單位。劉爸爸上月購入單位，樓齡已達64年。若透過公司名義購入，付稅項1,140萬元，惟是次採用私人名義購入，付稅161.5萬元，慳稅978.5萬元。

加多利山及嘉道理道，供應匱乏外，四周環境幽靜，綠樹成蔭，普遍屬低密度住宅或西式別墅，私隱度高，位處旺中帶靜山丘上，除天王劉德華外，壹傳媒創辦人黎智英、天后級歌手陳慧琳亦居住這「市區桃源」小山丘上。

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