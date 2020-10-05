武漢肺炎｜AirAsia日本業務不敵疫情 12月5日取消所有航線

根據《共同社》報道，馬來西亞廉價航空AirAsia日本公司宣佈，將於12月5日取消所有航線，此舉等於實際上放棄維持日本業務。

報道指，AirAsia日本公司已通知國土交通省，於12月5日廢除總共4條航線，其中3條為國內航空以及1條國際航線。受到武漢肺炎疫情衝擊，導致航空需求急劇下降，業務量惡化而被迫萎縮。

報道指，廉價航空的商業模式以降低價格和保持較高的登機率為前提，如今不敵武漢肺炎，已面臨重要的轉折點。而一直試圖吸引低成本航空公司作為入境需求的地方政府，也可能被迫重新考慮觀光策略。

AirAsia是亞洲地區最大廉價航空業者，昨已有消息來源向《日經亞洲評論》透露，亞洲航空董事上周一於吉隆坡開會，決定結束和日本合作夥伴共同經營的合資事業日本亞航。

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