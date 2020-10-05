何車500｜母憑子貴 中車要炒（何車）

中車時代（3898）上周三晚宣佈發行A股在上海創科板掛牌，今日股價收28.65元，彈升10.6%。中國中車（1766，下稱中車）佔中車時代總股數50.16%，今收3.16元，單日只升216%，母憑子貴，水漲船高，值得一炒。

中車時代現時內資股6.28億股，H股5.47億股，總股數11.75億股，將發行不超過2.408億股A股上市，相等於現有總股數20%，或將來擴股後的17%。

1）今年以來，中車大跌44%，中車時代仍升2%。中車H股市值138億元；中車時代H股市值157億元。

2）中車往績PE 6.8倍，彭博綜合預測今年7.1倍，較8年平均折讓49%。中車時代預測PE 11.6倍，中車較其折讓四成。

3）中車今年預測PB 0.55 倍，較8年平均折讓7成半。中車時代今年預測PB 1.23倍，中車較其折讓5成半。

4）中車今年預測股息率4.9厘，較中車時代的1.7厘高出3.2厘。

5）中車H股今年以來的跌幅，較A股（滬：601766）跌幅23%大21個百分點，H股較A股的折讓，由年初的35%大增至50%。

6）「北水」今年6月底持中車H股3.28億股（7.49%），上周三增至3.67億股（8.39%）。

＊中車2015年歷史高價20.65元，現價3.16元，較歷史高價低85%。中車時代大升，中車較中車時代折讓更大，值得一炒，目標價4.2元，潛在升幅33%。中銀國際睇7.34元，大摩睇6元。

同場加映：上月24日，康師傳（322）宣佈令人驚喜中績前，股價13.56元，績後三日內彈上16.04元，升幅18%，今收13.6元，回到起步位。

今年上半年，康師傳賺23.80億元人幣，按年激增58%，並已相等於去年全年（33.30億元人幣）的71%。即食麵業績最出色，行業整體銷售額按年増長11.5%，康師傅即食麵銷售149.1億元人幣（佔總營收45.3%），則按年大增29.2%，市佔率45.8%，續居大龍頭位置。

康師傅今年下半年盈利不會少於上半年，預測全年賺48億元人幣，按年大增44%，預測PE 14倍，較8年平均30.9倍折讓5成半。日清食品（1475）今年盈利預測增長28%，預測PE 27倍；其母企日本日清（日：2897）預測盈利增長22%，PE 29倍。康師傅盈利増長較兩隻「日清」快，PE則大折讓，值博率高得多。目標價17.5元，潛在升幅29%。麥格理睇21元，凱基睇18.63元。

何車

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