零售寒冬｜第一太平戴維斯：核心區商場空置率升至10%以上

自疫情「封關」以來，訪港旅客人數按年大跌近99%，本港零售市況反彈乏力，相關價格持續偏軟。第一太平戴維斯最新發佈發佈第三季零售租賃報告指，本港零售租金季內跌幅收窄，其中部份優質街舖租金按季跌2%；而由於缺乏內地自由行旅客來港消費，不少租戶選擇撤租商場舖位，相關空置率呈上升趨勢，有核心區商場近月空置率更攀升至10%以上。

第一太平戴維斯最新報告指出，第三季度末，零售租賃市場有觸底反彈迹象，惟化妝品、珠寶鐘錶等零售市況持續受挫，相關版塊銷售額於7月按年跌最多54%。不過，第三季零售租金回穩，不少業主傾向與現有租戶續約，部份更提供高達三成租金優惠。

此外，該行整合本港40個商場的貿易及租戶組合數據顯示，商場整體空置率由2018年9月的2%，增至2020年9月的7%。其中以新界區商場空置率最高，高見12%，至於部份以內地旅客消費為重心的核心區指標商場，如：尖沙嘴海港城、銅鑼灣時代廣場、沙田新城市廣場等空置率亦較高，近幾個月已攀升至10%以上。

第一太平戴維斯表示，目前相關市場仍然依賴本地客，並由奢侈品轉向中端及民生類消費，預料需待通關後，零售業才有望復蘇。

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