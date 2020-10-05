外賣平台｜Deliveroo擬明年在英上市 估值逾200億元

英國《天空新聞》報道，外賣平台Deliveroo已委任高盛進行首次公開發行（IPO）計劃，預計明年將在倫敦掛牌，估值逾20億英鎊（約200億港元）。

彭博報道指，隨武漢肺炎令經濟大範圍停滯，外賣服務成為大贏家之一。由於客戶避開了超市而選擇網上訂購食品和雜貨，令Deliveroo收入提升。

公司在三年前的估值已超過20億美元，但此後一直沒有提供估值。Deliveroo曾表示，食品外賣業務的銷售額在2017年增長72％，全年達到4.76億英鎊。而公司正準備提供一系列新功能，以增強對顧客、餐廳和騎手的吸引力，包括允許客戶獎勵騎手，並計劃到年底增加15,000名車手。

Deliveroo拒絕對此發表評論，與該公司關係密切的消息人士堅持，沒有公開上市的確切時間表。

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