美國大選不確定性日增，10月股市持續反覆，高盛上月發表報告估計，若拜登當選會利好中資科網及科技股，當中6隻港股可跑贏，分別為阿里健康（241）、平安好醫生（1833）、中生製藥（1177）、藥明生物（2269）、華虹半導體（1347）及騰訊（700）；相反，若特朗普勝算較高，則認為招行（3968）、中信股份（998）及海螺創業（586）可跑贏，因美國對華制裁或持續，需靠內需谷經濟。大行呢個睇法合理嗎？

證監會持牌人古天后和蘋果專欄作家唐牛周二會喺《午市急CALL》分享最新投資部署，押注內需股夠避險嗎？抑或買iBond最穩陣？同場加映本周心水股推介，想知道專家最新分析，記得留意《午市急CALL》喇！

如果有股票問題，由現在起至周二下午11時前，可WhatsApp去呢個電話號碼：6398-9469進行簡單登記，節目播出時，就有機會Phone-in直接問專家！又或者大家可以喺直播時透過Youtube、Facebook留言，我哋會逐一解答。

【午市急CALL】十月股海反覆 古天后、唐牛最新揀股部署

日期：10月6日（二）

時間：12:45PM – 13:15PM

主持：Willa

嘉賓：證監會持牌人古天后

嘉賓：蘋果專欄作家唐牛

WhatsApp號碼：6398-9469

直播網址：

果燃台: https://hk.feature.appledaily.com/goodestchannel

蘋果YouTube：https://www.youtube.com/

蘋果fb：https://www.facebook.com/watch/hk.nextmedia/

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