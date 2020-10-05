稅貸出爐｜大新6個月稅貸息率低至1.38%

大新銀行（2356）推出交稅快應錢計劃，經網上申請稅貸，金額上限10萬元，還款期為6個月，同時申請開立指定戶口，年息可低至1.38%，按年便宜30點子。

大新銀行總經理及零售銀行副主管鄧子健表示，稅貸佔零售銀行私人貸款份額低，不擔心會蠶食盈利，反而同業拆息下降對銀行業界息差影響更大。該行另設簡單稅貸優惠，年利率1.88%，貸款上限100萬元或月薪10倍，設長達24個月還款期，相信不會有下調空間。

講到去年稅貸情況，鄧子健指受疫情影響稅貸期延長，最終僅達標八成，考慮到今年情況，他預期稅貸額按年有單位數增長。他另提到，零售信用卡壞賬按年有惡化，近兩個月壞賬比率平穩及好轉，該行會維持審慎觀望態度，整體貸款優於市場。

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