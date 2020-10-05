摸魚札記｜半澤直樹的太太有幾好（渾水）

介乎商戰劇和政治劇的《半澤直樹》叫好又叫座，大道理不想講，反而想講小枝節。半澤直樹當然很好，他老婆，更好，好到接近超現實。

娶妻求淑女，女為悅己者容，老婆一定要夠靚。請不要因為我外貌協會而關屏，上戶彩自有她的功能，但你要想想，半澤直樹是個麻煩的存在，多災多難又鍾意挑戰上司，如果老婆冇咁上下美貌悅目減壓，這樣做人也太大壓力吧。所以，請不要低估外貌的重要。

半澤直樹很少show到他作為一流銀行家的能力，反而他常show到自己掌握情報能力和分析力。做金融有時要倚賴特殊關鍵資訊，金融能力和媒體能力有時是互補的。

半澤直樹有超越福爾摩斯的洞察力，其實他老婆也不差。第一季他老婆和其他銀行家太太打交道，有時會掌握到敵人關鍵資訊，幫老公逆轉勝，足見他老婆高強的情報能力和分析能力，是一流的賢內助。例如，上一季半澤直樹就是透過他老婆，間接知道大和田的家臣跟黑崎會做親家，以此作為要挾。今季，他和餐館的女老闆做朋友，對老公打擊敵人也是有利無害。

一般平民百姓見到高官走進自己家，只怕會嚇傻了眼，或者很僵硬地禮貌招待。上戶彩以甜美笑容招待客人，有點不拘小節，極有親和力。她窩心地送給高官那朵小花，也是令高官臨場轉陣的其中一個心理關鍵因素。以迅雷不及掩耳嘅時間打動一個高官，亦冇令老公失禮，完全是大家閨秀。

「雖然我不清楚發生什麼事，但不用那麼努力也可以的，你已經夠努力了。」、「就算失去工作，只要能夠活下去，就沒有問題啦，活着總有辦法。」是作為體貼太太會講的金句，這點就不用多說。留意多一點，當上戶彩講這句對白的時候，她是抱着半澤直樹，換言之半澤直樹沒有看到她流淚眼，當時她有偷偷拭乾自己眼淚，把自己的傷心屈苦留在心上，裝作冇事給老公鼓勵加油，沒有給老公額外壓力。能夠做到這點，相信是完美老婆吧。

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