保險產品｜AXA安盛推女性保險 每兩年包一次婦科體檢

保險公司陸續推出針對女性的保險產品，AXA安盛夥拍養和集團等醫療網絡推出婦科門診保障，每兩個保單年度有一次的免費女性體檢，並就合資格婦科門診診症費用提供全額賠償，每年最多8次，但不設其他住院保障。

若投保人確診受保癌症，例如乳癌、子宮頸癌、卵巢癌等，有一筆過10萬元賠償。此外，於醫療網絡進行美肌療程、輔助生育方案、激光矯視手術及分娩配套服務等有8至9折優惠。

AXA安盛董事總經理（醫療及僱員福利業務）許以敏表示，比較其他市面上的女性保險，新產品特色為婦科門診保障，而美容相關的服務亦有折扣優惠，平均每年保費3500元至4500元，可與其他醫保產品，例如自願醫保等互相配合。

她又指，暫未有為計劃設立銷售目標，但認為產品具一定吸引力。

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