恒大有救｜泛海系再斥3億購恒大債 上月密密掃逾8億貨

泛海系再次掃入中國恒大（3333）債券。泛海國際（129）公佈，與滙漢（214）於上周二（29日）在公開市場購買總代價3,898萬美元（約3.04億港元）的恒大票據。該批票據於2022至2024年到期，利率介乎11.5%至13.75%，總面值為4,500萬美元，變相以87折買入票據。

泛海系上月多次買入恒大債券，共斥資1.07億美元（約8.39億元），包括在9月25日購入2,942萬美元（約2.3億港元）2023年至2024年到期債券，利率介乎11.5至12%；在28日再買3,915.4萬美元（約3.05億港元）的2022至2024年到期券，利率介乎11.5至13.75%。

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