新盤動向｜大圍站柏傲莊最快周三開價 首批伙數或多於兩成

踏入10月，多個新盤魚貫而出，其中市場聚焦新世界（017）及港鐵（066）合作發展大圍站上蓋新盤柏傲莊。發展商指，項目最快本周三公佈首張價單，並最快周六開放示範單位予公眾參觀及同步收票。另為配合旗下新盤推售，發展商最新推出置業售後服務區塊鏈平台加強版，增加最少8間銀行予買家網上申請按揭。

柏傲莊開售蓄勢待發，新世界營業及市務總經理黃浩賢指，項目最快本周三上載首張價單，同步開放示範單位供傳媒參觀；預料本周末可予公眾參觀及收票，並將視乎收票情況決定首輪銷售日期。黃續指，有信心柏傲莊首批單位伙數將多於兩成，並以市價推售，而現時市況好轉，一二手均有承接力，因此對項目銷情感樂觀。

此外，新世界最新推出置業售後服務區塊鏈平台加強版，「Proptech 2.0」，由以往1間銀行，新增至最少8間，包括中國銀行、匯豐銀行、恒生銀行等，予用家於網上選擇合適計劃並申請按揭。另上述網上平台亦新增不同功能，如讓買家自定收樓日期、時間等。

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