按證公司業績｜上半年罕有蝕2億 「按揭保險新取用貸款大增」

按揭證券公司公佈今年上半年業績，罕有錄得除稅後虧損1.97億元，去年同期錄得2.47億元。該公司解釋，盈利下跌主要由於按揭保險新取用貸款大增，而引致即時入賬的佣金支出上升，然而保費收入則需根據保單的相關貸款風險按年攤分入帳。

而香港年金公司由於對其投資和法定儲備隨著新年金業務及年金支出上升，需要作審慎撥備所引起的會計虧損增加。另外，自2018年起採用香港財務報告準則第9號「金融工具」後，按公平值變化計入損益的投資因重估價值所帶來不利的影響，以及因港元對美元轉強而令美元計價資產產生不利的重估。

按證公司指，雖然香港年金公司錄得會計虧損，其於上半年內含價值約為53億元，包括權益總額43億元和預期將來利潤的現值10億元，長遠而言仍可持續發展。

按揭證券公司6月底止資本充足率處於36.6%，較去年底30.2%上升，遠高於財政司司長規定的8%最低要求。建基於強勁的融資能力及流動性水平，按證公司的核心業務將保持靈活穩健，並為面對金融動盪作充分準備，以執行其策略性政策角色和達成社會目標。

按證公司同時公佈，其由外匯基金提供的備用循環信貸額度由300億元增加至800億元。該公司解釋，金管局一直透過外匯基金向按證公司提供備用循環信貸，讓其能夠履行政策任務，協助銀行在有需要時出售貸款資產，以確保資金流動性及管理資產負債表。

備用循環信貸可在按揭證券公司有需要時提供過渡性融資，尤其當融資活動受到資本市場上不利因素影響的時候。

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