美股三件事｜特朗普出院在望 科技股反彈 總統級藥股跑出

1. 特朗普病情趨穩

美國總統特朗普於美國時間周日，短暫地坐車出院外向支持者揮手致意，並於最快今日出院，令投資者對特朗普健康憂慮減退。美股三大指數期貨向好，納指100期貨領前升0.8%，最新報11,313點，標普及道指期貨均升0.7%。

盤前活躍個股蘋果（AAPL）及Tesla（TSLA）分別彈1%及2%。

2.總統認證藥廠

特朗普據報曾經使用Gilead（GILD）提供的瑞德西韋以及注射由Regeneron Pharmaceuticals（REGN）出產的抗體藥物，兩隻藥股盤前分別升3%及5%。

3.藥股收購潮

市值逾1,300億的生物科技藥廠Bristol-Myers（BMY）收購心臟藥廠MyoKardia（MYOK），作價130億美元或每股225美元，較MYOK上周五收市溢價61%。BMY盤前跌1.1%，MYOK則升近六成至收購價水平，最新報220.76元。

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