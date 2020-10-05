中環迷你裙｜WFH另類大贏家（Samantha）

武漢肺炎歷時近10個月，連全球最大經濟體元首也中招，這為中港股市蒙上一層陰影，如果特老康復，會否十倍奉還？假如特老未能履行職務，由副總統彭斯頂上，此人反共態度較特老更強硬，Samantha對港股更加意興闌珊。相較港股長期泰山壓頂，美股市寬即未算太差，部份抗疫股上周連環破頂，疫情對職場出現根本性改變，不只是上班模式，也是僱傭關係，帶動8月中推介的Fiverr（FVRR）自由人平台股價屢創新高。

疫情也有機會帶動公司人力資源（HR）改革，全球仍有不少地方WFH，需要透過線上系統有序地管理員工表現，以至上班、請假和支薪等安排，加上HR工序繁瑣，如能利用科技節省成本和帶來效率，HR網上系統有一定商機， Paycom（PAYC）有望成為後疫情就業市場反彈受惠股。

Paycom提供線上人力資源管理系統，客戶主要是美國，透過單一數據庫，就能照顧到由招聘到退休的HR工作需要，目的是希望將HR從繁瑣低端的雜務中解放出來，投身戰略發展。

舉個例，由公司招聘開始，系統已協助篩選求職者，進行數據分析，遇到合適人選則建立人才庫，也可透過平台進行背景調查（犯罪紀錄），取錄後公司毋須重新輸入數據就可以成為公司員工資料一部份。此外，美國稅制較複雜，系統長期監察聯邦稅法的更新，以作相應調整。員工任職時，可隨時自行上傳收據作報銷之用，批准費用會自動成為工資一部份。員工若有疑問可先透過系統快速找到答案，毋須再聯繫人力資源部。對老闆而言，也可實時查看訂制的支出報告。

話明博「後疫情就業市場反彈」，此股的確受疫情影響，由於某些服務是按員工人數去收費，第二季non-GAAP經調整後的盈利為3,594萬美元，按年輕微減少18%，收入按年增加7%至1.82億美元，經調整後的EBITDA為6,120萬美元；負債按年減少2.4%至3,180萬美元。公司預料第三季收入仍然平穩。

Paycom 賣點是SaaS，98%以上來自經常性收入， 2015年至2019年複合增長率為35%，另一賣點是有錢賺，PAYC市值較競爭對手Workday（WDAY）細一半以上，收入也僅佔WDAY五分一，但賺錢能力卻較佳，能早一步打入標普500指數。不過值得留意的是，創辦人兼CEO Chad Richison上月底沽出4.5萬股，平均作價為311.29美元，佔其持股不足1%，日後會否再沽？值得關注。

Samantha

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