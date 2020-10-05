外匯走勢｜新台幣狂升 創2011年新高 1港元兌3.729元新台幣

憧憬央行減少干預，新台幣持續造好，按日升0.4%，報1美元兌28.9元台幣，創2011年新高；現時1港元兌3.729元新台幣。

9月中旬有媒體曾報道，稱台灣中央銀行罕有要求外匯交易員單筆美元賣盤不得超過500萬美元，被解讀為「限賣美元令」，企圖進一步抑制新台幣升值，台灣央行翌日澄清，強調近日有少數銀行單筆大額掛單，影響市場成交速度以及其他銀行掛單者的權益，故善意勸導銀行交易員單次掛單金額不宜過大，重申「此項善意勸導措施並非禁令」。

台灣央行總裁楊金龍上月17日表示，以貿易加權計，台幣估值並不太強，加上8月份出口及製造業數據均顯示台灣經濟增長強勁。台灣央行早前上調今年全年經濟增長預測至1.6%，並看好下半年景氣復蘇動力，又預期明年經濟增長為3.28%。

有分析員指出，基本面理想及貨幣估值合理，是央行減少干預、默許升值的原因之一，相信新台幣年底前仍有小幅上升空間。另有分析指出，資金流入台灣科技股，亦為新台幣需求構成支持。

外匯交易員表示，新台幣持續維持強勢，主要因為全球央行避免疫情衝擊經濟，實施寬鬆貨幣政策，游資不斷湧入新興市場，台灣也攔不住這波熱錢；且市場預期美元中長線仍偏弱，短線將在93至95水平徘徊，為新台幣帶來更強力的支撐。

單計9月份，台幣對美元升值1.4%。綜觀亞洲貨幣，台幣今年以來已升值3.6%，升值幅度僅次於菲律賓披索的4.4%，超過日圓的2.8%與人民幣的2.2%。

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！