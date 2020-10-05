股滙市況．不斷更新｜10分鐘回吐近300點 港股升幅收窄至299點 滙控彈4%（附互動圖片）

【上午9時40分】

開市後ATMX升幅大為收窄，港股開市後僅10分鐘，回吐281點升幅，恒指最新報23,758點，升299點。

美團（3690）及小米（1810）回吐幅度最大，美團現升1%，小米升0.49%。

滙控（5）大幅反彈4.2%，報31.05元。

【上午9時25分】

A股個別發展，上證綜指跌6點或0.2%，報3,218點；深證成指升6點或0.05%，報12,907點；創業板指升11點或0.44%，報2,574點。

【上午9時20分】

美國總統特朗普病情或有起色，其治療團隊指最快周一可以出院，返回白宮繼續療程，美股期貨回穩，港股高開580點，報24,039點；H指高開157點，報9,555點；科指高開168點；報7,255點；主板成交46億元。

ATMX強勢，升介乎2.89%到3.62%，騰訊（700）升3.62 %，報530元；阿里（9988）升3.41%，報285元；美團（3690）升2.89%，報248.8元；小米（1810）升3.18%；報21.1元。

中芯（981）確認供應商受美國出口管制進一步限制，股價跌2.87%，報17.6元。

國泰（293）傳出裁員千人，發言人指評論傳聞，股價升1.87%，報5.45元。

滙控（5）重上30元關口，升3.02%，報30.7元。

豐盛金融資產管理董事黃國英指，恒指短期未見向上動力，大部份股票都「唔開胃」，「恒大（3333）事件後，內房、內銀都唔升，個勢好普通」。另外恒指重磅股滙控（005）已跌殘，他認為股價有略為回升的可能，帶動指數上升。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑指出，特朗普確診消息已於長假期消化，而恒指上周三高位曾見23,780點，大市氣氛不俗。

【上午8時15分】

美國總統特朗普確診武漢肺炎後入院，其治療團隊最新表示，特朗普病情持續好轉，最快周一可以出院，返回白宮繼續療程，美股期貨回穩，升接近1%，道期最新升0.77%，報27,777點；標期升0.74%，報3,364點；納期升0.99%，報11,347點。

港股黑期升193點，報23,802點，較假期前恒指收市價高水接近350點。

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