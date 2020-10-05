宏利智見｜美聯儲制定新的通脹目標 未必利淡股市（Frances Donald）

聯儲局早前宣佈決定採用「靈活的平均通脹目標」，意味着當局希望通脹超越其2%的官方通脹目標。市場對此雖然反應不大，但事實上這次的政策方針轉變，除了推高通脹預測，或會令聯儲局對利率的取態及預期也會出現重要變化，包括令實質利率下降，投資者應加倍留意。

事實上，通脹及通縮的壓力可同時存在，而這兩股相反的力量在不同時期會反覆波動，影響投資市場的情緒。雖然各人對高通脹率都有不同的理解，如千禧世代及Z世代便從未經歷高達3%的通脹率，但我們須明白溫和至適度的通脹未必利淡股市。

另外，我們亦應注意常用於量度通脹的消費物價指數（CPI），在過去一段時期已不能準確計算美國的生活成本。這已非一個新的課題，而我們認為該指數現時的準確性甚至更低。決策官員正設法解決這個問題，而量度通脹的官方及非官方指標或須在未來數年作出調整，特別是住屋成本及資產價格方面，這可能會推高已量度的通脹率。

鑑於聯儲局已正式轉為採取平均通脹目標，債券市場目前未必會能將通脹上升與名義利率上升聯繫起來。因此，隨着通脹趨升，即使實質利率進一歩降至負數，名義孳息率亦可能維持在現水平附近。

與此同時，我們亦預期孳息率曲線將繼續傾斜，特別是在中期債券及長期債券之間。聯儲局經常表示要控制孳息曲線，雖然尚未執行，但已推低短期債券的孳息。至於股票市場，在通脹升至約3%之前，溫和的通脹一般與股票估值重估帶來正面的影響。我們認為投資者不應將通脹視為導致股市下跌的原因。就目前而言，儘管我們會感到有點無所適從，投資者應該開始適應新的現實環境，習慣略高的名義通脹水平。

Frances Donald

宏利投資管理首席經濟師

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