是日必炒｜穩守突擊吼呢隻紅底股（魏力）

港股上周期結後、長假前來個挾倉，恒指一度抽升504點，高見23,780點，但美國大選辯論後，分析指特朗普「跳制」連番失分，連任機會進一步下降，美期大插之下，港股升幅亦顯著收窄，收報23,459點，只升183點（0.79%）；科技指數亦彈1.58%，重上7,000大關。

特朗普確診消息雖然震動市場，但投資者未見恐慌，標普500指數跌幅不足1%，港股黑期亦表現硬淨，執筆時報23,700，較上日再漲逾200點，大戶趁北水未開閘、成交疏挾多轉？牛熊街貨分佈睇，熊仔重兵屯於23,900至24,099；牛仔重倉區為23,000至23,199，整體牛熊比例54：46。恒指小時圖分析，向上阻力分別是23,750及24,350點，向下支持位則是23,350點。

整體而言，第四季宜守不宜攻，外圍復蘇憧憬炒過龍，疫苗仲要多等幾個月，美國派錢方案仍在爭論，大選前中美角力等因素，市況隨時變「有波幅、無升幅」，做短線要身手非常敏捷，食同斬都要狠；吼位做中線部署亦要分注出擊，不要高估自己的捱價能力。

美國8月新屋銷售創14年新高，但受疫情持續影響，新屋動工步伐緩慢，庫存跌至只夠銷售3.3個月，遠低於平均的6個月。住屋需求強勁，短線將對創科（669）股價帶來支持。走勢上，創科上日升1.6%，收報101.6元，以陽燭最高位收市，升穿各主要均線，短期有力上試歷史高位104.7元，摩通最新報告上調目標價至136元，可作參考。

魏力

本人為證監會持牌人，未持有上述股份財務權益。

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