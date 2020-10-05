魚樂無窮｜曲線派錢咪走雞（唐牛）

相隔多年後，政府再度發行通脹掛鈎債券（iBond），初步發行金額100億元，若反應熱烈，有機會加碼至150億元，與過往包底息率1厘不同，今次包底息率提高至2厘，吸引力倍增，其餘條款跟早前的相若，例如半年派息一次，每手一萬元。

由於iBond採取「派啤牌」方式分派，每人獲派1手後如仍未派罄，則會向申請兩手或以上的投資者派發，如此類推，直至分派完成，所以千祈唔好當佢做新股，諗住抽得越多分得越多，更切忌用孖展進場。最簡單直接方法，就係人海戰術抽3至4手，然後博首日沽出，賺番一千幾百食餐豪。

好多人都話，一千幾百猶如垃圾，唔抽好過抽。我會建議用另一個角度出發︰家陣香港處於通脹與通縮之間，政府實在冇需要推呢個product幫大家抗通脹，今次仲要將包底回報提高至2厘，相比起銀行接近零息，直頭係沙漠中嘅清泉。點解政府要咁做？除咗用嚟提升民望收買人心，我諗唔到其他原因。再講，根據過往經驗，銀行證券行多會推出免手續費、存倉費、認購費等優惠，所以入場成本極低，卻是穩賺不賠。呢個曲線派錢機會就在眼前，我就一定唔會錯過，你呢？

唐牛

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