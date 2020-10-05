【本報訊】政府年初於財政預算案宣佈重推通脹掛鈎債券（iBond），有別於過往iBond僅1厘固定息率包底，財政司司長陳茂波昨預告，今次iBond會優化部份條款，包括最低息率保證提高到2厘，發售詳情今公佈。市場人士認為，在零息環境下iBond有2厘固定年息率包底，高於現時長年期定期存款息口，對「食息一族」有一定吸引力。

金管局今日舉行新聞發佈會，公佈第7期iBond發行細節，並由金管局高級助理總裁劉應彬、金管局主管（貨幣及結算）阮志才、中銀香港及滙豐銀行代表主持；兩間銀行為政府債券計劃下所委任的零售部份聯席安排行。

緊接推長者銀色債券

陳茂波昨於網誌指，環球低息環境很大機會持續一段較長時間，而海外主要市場相繼大規模推行貨幣寬鬆政策，中長期而言帶來的通脹風險不可忽視。在這背景下，iBond設計發揮了「兩頭兼顧」優勢。假若綜合消費物價指數呈負數，iBond所設最低回報保證，可確保投資不會因通縮而陷零回報；相反若通脹升溫，其回報與消費物價指數升幅掛鈎，令所賺取回報至少能跟上通脹。

iBond每半年派息一次，債券到期日會全數付清本金予投資者。發行這批iBond後，政府緊接推出以65歲或以上長者為對象的銀色債券；兩批債券發行總額合共最多130億元，如認購反應理想，政府考慮加碼。

受第三波疫情影響，本港已連續兩個月出現通縮。7月綜合消費物價指數（CPI）按年下跌2.3%，為三年半以來首現通縮，最新8月份通縮收窄至0.4%。由於新一批iBond有2厘固定年息率包底，故即使往後通縮持續，仍可以最低2厘派息。據往績，歷年派息率最低為2016年發售的一批債券、第二次派息率低見1.02厘，但仍高於當時固定保證息率1厘水平，故保證息率一直只作包底參考，從未實際用作派息率計算。

「政府財赤 宜發行500億」

近年低息環境下，銀行提供半年及1年期港元定存息率，普遍低於1厘關口，且持續趨降；業界轉向集中為3個月甚至7天等較短存款期客戶，提供較佳息率作推廣吸客，故市場相信新iBond對低風險投資者有吸引力。

經濟學者林本利指，市民應「盡抽」iBond，「錢放銀行沒有利息，聯儲局亦指三年後才考慮加息，故應該盡抽iBond」；他估計iBond發行後，價格會由100元升至103元，「急套現的可在二手市場放售，馬上賺3厘回報；否則可長揸三年，收晒6厘息（按每年最低2厘派息計算）」。

林續指不少大戶需要高息產品，若債價被搶高至105元，可馬上套現即賺5厘回報；又指現時政府財赤，應發行更大量債券集資，發行規模可考慮增至500億元，甚或1,000億元。

新鴻基金融財富管理策略師溫傑指，對比同年期及信貸評級短期債券，新iBond有2厘回報算十分吸引；雖然在通縮環境下，相信最終「都係拎最低嗰2厘息」，但iBond本質為對抗通脹，保障購買力，是分散投資下不錯的低風險投資選擇。