二手樓市｜沙田第一城罕見500萬有找 代理指平價有原因

踏入第四季，樓市氣氛隨疫情緩和好轉，二手業主收窄議價空間，令市場「筍盤」減少，部份買家唯有向價格低水的另類盤埋手。沙田第一城及將軍澳居屋欣明苑，剛錄得凶宅同層戶成交。

市場消息指，沙田第一城剛錄得本月第五宗成交，為41座中層戶，實用面積304方呎，兩房間隔，業主原本叫價520萬元，買家還價後，減至500萬樓下，以495萬元賣出， 呎價16,283元，比市價略平約5%。該區代理表示，市傳同層有住客在同座天台墮樓身亡。原業主2015年以376萬元入市，持貨5年賬面獲利119萬元。

一連四天中秋長假，將軍澳交投氣氛不俗，錄得約36宗二手買賣，市民入意信心轉強，凶宅同層戶高價獲承接。據知，區內居屋欣明苑A座一伙實用面積554方呎低層戶，今年7月於自由市場以698萬元放盤，減價68萬元後，即以630萬元沽出，呎價11,372元，屬市場價。區內代理稱，雖然同層一單位今年2月發生事故，但並未影響同層其他單位網上銀行估值，上址估值約640萬元。原業主則於1990年以366.2萬元買入單位。

宇晴軒3房降價100萬

美聯物業鄧偉傑表示，長沙灣「四小龍」承接力持續，其中宇晴軒本月暫錄約3宗買賣成交，包括該行剛促成之3房單位，獲用家斥1,000萬元承接。

上述成交單位為宇晴軒1座高層B室，實用面積554方呎，屬3房間隔，景觀開揚，內櫳企理，由於整體質素不俗，吸引用家垂青，據悉，單位原叫價1,100萬元，後降至1,000萬元成交，減幅約9%，呎價18,051元。原業主2014年6月斥資約695萬元購得，是次轉手賬面獲利約305萬，升值約44%。

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！