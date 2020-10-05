移民台灣︳兩兄妹570萬賣冠熹苑遺產樓 低市價一成

受疫情影響，資助房屋交投下跌。據房委會成交紀錄，9月份全港共錄得145宗未補地價居屋及公屋的第二市場買賣，較8月份167宗略為減少13%﹔第3季合共錄得482宗成交，較第二季696宗回落三成。

上月成交價最高的未補地價居屋，為筲箕灣東濤苑C座高層3室，實用面積666方呎，三房連主人套房間隔，成交價860萬元，追平屋苑歷史最高紀錄，呎價則為12,913元。單位於2018年以271.4萬元購入，持貨12年賬面獲利588.6萬元，升值兩倍。

迷你公屋亦罕見成交。黃大仙東頭二邨一伙實用面積145方呎中層戶，未補地價以116萬元獲承接，呎價8,000元，是房委會自2007年有紀錄以來屋苑「最細」單位成交。同區居屋盈福苑居二市場造價首次升破600萬元，一伙低層4室大單位，實用面積645方呎，未補地價以630萬元易手，呎價9,767元。

盛產居屋王的何文田冠熹苑則錄得劈價成交。美聯物業鄭桂鈺表示，屋苑一伙低層5室，實用面積539方呎，業主原本開價650萬元，上月大幅減價80萬元，終以綠表價570萬元賣出，呎價僅10,575元，創屋苑呎價逾一年新低，比5個月前同類成交賣平逾一成。據知，單位屬遺產物業，兩兄妹賣樓分錢，哥哥有感香港局勢不穩，加上太太是台灣人，故打算移居台灣。該單位由其母於1999年以114.6萬元買入，現沽貨賬面獲利455.4萬元。

資料顯示，冠熹苑對上一宗同呎數成交，為中層16室，今年4月未補地價以642萬元售出，呎價11,911元。

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