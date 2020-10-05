晚間通告｜碧桂園9月合同銷售升25%●陳志成辭任大快活非執董

●碧桂園（2007）公佈，9月合同銷售額約646.3億元（人民幣，下同），按年升25.3%。期內，合同銷售建築面積約759萬平方米，按年增加31.67%。

●綠城管理（9979）9月代建項目取得合同銷售金額約68億元（人民幣，下同），其中聯營及其他公司取得合同銷售金額約17億元；首9個月代建項目累計取得合同銷售金額約468億元，其中124億元來自聯營及其他公司；截至9月底，代建項目在建面積達4,021萬平方米，其中不銷售的政府代建項目在建面積達2,453萬平方米。

●當代置業（1107）9月合約銷售額約45.55億元，合約銷售面積約46萬平方米，銷售價每平方9,816元；首9個月累計合約銷售額約269.16億元，合約銷售面積約261.48萬平方米，銷售均價每平方米約10,145元。

●花樣年（1777）9月銷售額約52.83億元，已售建築面積約35.77萬平方米，平均售價為每平方米約14,771元；首9個月累計銷售額約326.94億元，已售建築面積約237.39萬平方米，平均售價為每平方米約13,772元。

人事變動

●復宏漢霖（2696）建議委任張文傑為執行董事，待臨時股東大會上股東審議及批准。張自2020年2年擔任復宏漢霖總裁，於醫藥行業擁有逾25年商業運營及管理經驗。

●大快活（052）公佈，陳志成因投放更多時間於其個人及業務承擔，辭任非執行董事及顧問，已於本月1日起生效。陳於今年4月辭任行政總裁一職。

股權變動

●股權披露顯示，瑞信於上周三（30日）減持718.47萬股中興通訊（763），每股平均價為18.14元，合共套現1.3億元。交易完成後，瑞信於中興的持股比例減少0.92百份點至4.09%。

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