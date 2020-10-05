優化措施｜港交所本月19日實施開市前價格限制 將擴至ETF首掛

港交所（388）宣佈，開市前時段的多項優化措施將於今月19日（星期一）實施。新規將涵蓋於股本證券、交易所買賣基金（ETF）、房地產投資信託基金（REITs）及槓桿及反向產品（L&I Products）。債券、牛熊證、界內證，以及認購權證等則不包括在內。

優化開市前時段的總長維持與現時的開市前時段一樣，即由上午9時至上午9時30分。當中分為輸入買賣盤時段、不可取消時段、隨機對盤時段及暫停時段。價格限制定為開市前時段參考價的±15%，即為開市前時段證券的上日收市價。而價格超出價格限制範圍的競價限價盤，將會被 OTP-C 拒絕。但價格限制將不適用於新股首掛當日。

然而，港交所為防止交易所買賣產品（ETP）在上市首日開市前時段出現極端價格波動，因此決定將價格限制擴展至ETP。今次微調相信與3033 ETF亂局有關。今年8月上市、追蹤恒生科技指數的南方東英科指ETF（3033）在首掛當日開市前時段炒高1.6倍，價格嚴重偏離資產淨值，有投資者一日內慘輸6成。今次港交所出手新增此規定，或可避免類似事件再出現。

開市前時段是指每交易日上午開市前設有的 30 分鐘開市競價時段，當中透過集合買賣意向，協助市場定出個別證券於開市前時段的公平開市價，並以能達成最大成交量的單一價格執行交易。

港交所去年底已公佈市場諮詢總結，包括引入分兩個階段的價格限制，防止開市前時段內價格過度波動，首階段價格限制是有關股份開市前時段參考價的升跌15%；調整證券涵蓋範圍，與收市競價交易時段劃一；加設隨機競價對盤等；為交易所買賣基金及槓桿及反向產品上市當日的開市前時段加設價格限制。

港交所市場主管姚嘉仁表示這次開市前時段的優化正爲其中重要舉措之一，有助改善價格發現過程並增加交易流通量，「優化後，我們期望見到有更多投資者參與開市前時段，為我們這個亞洲最流通及活躍的金融市場增加深度及提升效率。」

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