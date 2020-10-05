【蔣握築迹】日蝕後3年內國君可亡（蔣匡文）

2017年8月美國出現一次由西至東之全日蝕，特朗普也有份觀看。在中國古代，日蝕被視為大不祥之兆，不少皇帝要下詔罪己，大赦天下。 在明代曾有日蝕之日因密雲而不能見到，有大臣上表盛讚是因為皇帝之恩德。

唐代《推背圖》作者李淳風寫了一本占星的書名為《乙已占》，書內記載「日蝕，三年，君不得」，意思是日蝕後三年內該地之國君會出問題，大至死亡、下台，小至出政治問題及疾病。在下幾年前已在某月刊專欄及近月在其他報章中提及此事，更打賭是李淳風預測準確，還是特朗普命硬，打破宿命。

現在一個新冠疫情把特朗普幾年之政績打回原形，甚至更差，特朗普之選情也急轉至負面，民調全面低於拜登。

福無重至，禍不單行，一路把抗疫政治化，全無章法不信科學，不戴口罩的特朗普，現在自己也染病要入醫院，不但在這世界權力中心牽起波瀾，更影響他的選舉工程，甚至下月的大選，現在不管特朗普能否贏得大選，似乎李淳風一千多年前之預測已應驗了。

在下並非要標榜自己神算，而是要證明占星術數之術並非虛空迷信，這是由大量統計大數據而成的一片寶貴遺產。

著名建築師及術數家蔣匡文

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