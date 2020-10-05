虛銀消息︳眾安銀行擬推自訂號碼Visa 卡

眾安銀行將推出自訂號碼Visa扣賬卡，即日起至10月12日，現有用戶可優先自訂卡面上最後 6 位數字。銀行將分階段推出虛擬卡和實體卡，細節將適時公佈。

實體卡上，不會有CVV驗證碼及有效期，甚至不會有持卡人簽名的位置，一旦遺失實體卡，可立即透過手機應用程式内的「鎖卡」功能凍結賬號，減少資料外洩的風險。

該行邀請Deliveroo等迎合用戶生活方式的品牌成為特選商戶，讓用戶在消費時賺取回贈；透過扣賬卡消費，所有消費支出將直接從活期存款戶口扣除，無需再擔心卡數、利息和逾期費用；並首創ZA Verify驗證功能，可從銀行手機APP認證網上交易；稍後可憑實體卡免費在全港超過3,000部接受Visa的銀行自動櫃員機提款，並在全球近300萬部Visa自動櫃員機提取現金；該卡同時支援 Apple Pay。

眾安銀行行政總裁許洛聖表示，銀行用戶曾分享其對消費支付服務的期待，作為一間以「用戶共創」為理念的銀行，視用戶的期待為必需兌現的承諾，並致力為兌現承諾而不遺餘力。

Visa 香港及澳門區董事總經理史美琪女士表示，在亞太地區，香港是數位銀行領域處於領先地位的市場之一，相信眾安銀行對服務社區的創新專注，加上Visa具全球規模和客戶信任的優勢，將繼續改變香港以至全球的數位銀行體驗。

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