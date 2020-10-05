亞坤攻港六年　敗走離場

【地產專題】不少「過江龍」飲食品牌紛紛進港開店望「分一杯羹」，但肺炎疫情席捲全球，零售、飲食等行業百上加斤，許多國際品牌不敵市道寒冬，相繼關閉分店，更有品牌撤出本港市場。有「新加坡翠華」之稱的亞坤（Ya Kun Coffee & Toast）進港近六年，曾先後開設5間分店，目前僅餘旺角T.O.P及金鐘遠東金融中心的兩間分店，惟最近已暫停營業，相關業主亦已將舖位重新招租，料亞坤正式敗退本港市場。

旺角舖業主劈66%放租

亞坤有新加坡文化標誌的美譽，並於當地經營得有聲有色，乘勢在多個亞洲地區開設分店。其早於2014年進軍香港，並在尖東開設品牌在港首間旗艦店，當時品牌香港負責人曾豪言，要在五年內開設50間分店，短短半年內連開銅鑼灣及沙田兩店，聲勢浩大。

然而，亞坤進港6年間可謂節節敗退，其中於2018年則結束尖東旗艦店，轉租領展（823）旗下旺角T.O.P舖位。代理消息指，T.O.P地下G11號舖，業主最新以5.8萬元招租，意味亞坤已撤租，而最新租金較亞坤月租約17.2萬元，大減66%。

至於亞坤尚餘的另一分店，位於金鐘遠東金融中心UG D2號舖，品牌去年以每月6.2萬元租用，惟4月底租約期滿後未有續租，代理指，業主最新以6.79萬元招租，較舊租金輕微上調約9.5%。

記者曾就品牌撤租旺角T.O.P舖位向領展查詢，集團回覆指，由於疫情影響，亞坤自4月起停止營運，並於近月決定在本月中租約期滿後不再續租。另記者亦曾以電郵向品牌查詢在港業務經營等問題，惟截稿前仍未獲回覆。

事實上，「同鄉」土司工坊早於2008年進攻本港，搶盡市場佔有率。反觀亞坤於2014年才進駐本港，當時正值自由行熱潮見頂，零售數字每況愈下，只能享受「尾水」，加上本港經濟受社運及疫情重挫，零售、餐飲行業更首當其衝，品牌只好撤出香港市場。